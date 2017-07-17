«الإمارات للألمنيوم» توفر 17 مليون درهم من اقتراحات موظفيها

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، في بيان، أمس، عن توفير 17 مليون درهم منذ بداية العام، نتيجة تنفيذ مقترحات موظفيها. وقدم موظفو الشركة منذ يناير أكثر من 18 ألف اقتراح لإجراء تحسينات تشغيلية وتقنية. ويعد نظام تلقي اقتراحات الموظفين هو حجر الأساس في التحسين المستمر لأعمالها وأدائها، وهو ركيزة صلبة لقدرتها التنافسية العالية في قطاع صناعة الألمنيوم العالمية.

أطلق نظام الاقتراحات في عام 1981 ليكون مفتوحاً لجميع الموظفين، من الإدارة العليا إلى أصغر عامل في الشركة.

ويتم تشجيع الموظفين على تقديم اقتراحاتهم البناءة، التي تعود بأكبر فائدة على الصالح العام للشركة، عن طريق تلقيهم نسبة من الوفر الناتج عن تطبيق أفكارهم التي تحسن كفاءة العمل اليومي.

وتتراوح تلك الأفكار والمقترحات من تحسينات بسيطة على عمليات التشغيل، إلى تطورات تقنية وفنية بارعة. وقال عبد الله كلبان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تطبق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج اقتراحات الموظفين منذ أكثر من 35 عاماً، فتشرك الجميع باستمرار في التفكير بأفضل السبل للعمل بصورة أفضل. ولأننا نؤمن أن الشخص الأقرب إلى المشكلة هو الأقدر على اكتشافها، واقتراح أساليب معالجتها. ففي صناعة تنافسية كصناعتنا علينا أن نطور أنفسنا كل يوم».