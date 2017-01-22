سلطان بن زايد: بروتوكول بوذيب يضمن سلامة الخيل

الختم (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، أن للإعلام الرياضي دوراً كبيراً في نقل وإنجاح السباقات التراثية، ومنها الفروسية وبما يليق بالريادة والمكانة التي تحتلها الإمارات في رياضة القدرة، وأشاد سموه خلال زيارته لاستوديو قناة أبوظبي الرياضية الأولى في ميدان احتفالية كأس رئيس الدولة للقدرة في قرية بوذيب العالمية بالختم التي اختتمت أمس، بجهود أبوظبي للإعلام والقنوات والصحف الأخرى التي تابعت الفعاليات بصورة مثالية نقدرها.

وقال سموه: برتوكول بوذيب بدأ يؤتي ثماره ويحقق نجاحات تمثلت في خلو عيادات البيطرة من الخيول المصابة، موضحاً أن قوانين البروتوكول تتطور وأصبحت الآن مفهومة وواضحة بالنسبة للمدربين والفرسان وأصحاب الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وشدد سموه على أن البرتوكول يهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على صحة وسلامة ولياقة خيول السباقات، وضمان استدامتها باعتبارها ثروة وطنية وعصب السباقات، وأيضاً رياضة الفروسية والوصول بها إلى الطريق الصحيح والمستوى الراقي.

وزار سموه استوديو عربة النقل المباشر لقناة أبوظبي، مثنياً على جهود العاملين فيها ومثابرتهم لنقل هذا الحدث المهم للرأي العام.