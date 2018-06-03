نفط الهلال تطور حقولاً نفطية في البصرة وديالى

بغداد و(د ب أ)
أعلن وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، أمس، التوقيع بالأحرف الأولى على ثلاثة عقود مع شركة الهلال النفطية الإماراتية لتطوير حقول خشم أحمر انجانا وكلابات كمر وخصر الماي الحدودية مع كل من إيران والكويت.
وقال اللعيبي: «تم اليوم إنجاز عمل كبير»، مضيفاً أن هذه الحقول حدودية مشتركة مع كل من إيران والكويت في محافظتي البصرة وديالى.
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وقال إن:«توقيع هذه العقود لا يتعارض مع اتفاقات العراق في إطار خفض الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وإن العراق لا يحيد عن اتفاق خفض الإنتاج وملتزم به».
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