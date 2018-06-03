نفط الهلال تطور حقولاً نفطية في البصرة وديالى

بغداد و(د ب أ)

أعلن وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، أمس، التوقيع بالأحرف الأولى على ثلاثة عقود مع شركة الهلال النفطية الإماراتية لتطوير حقول خشم أحمر انجانا وكلابات كمر وخصر الماي الحدودية مع كل من إيران والكويت.

وقال اللعيبي: «تم اليوم إنجاز عمل كبير»، مضيفاً أن هذه الحقول حدودية مشتركة مع كل من إيران والكويت في محافظتي البصرة وديالى.

وأشار إلى أن العمل سيبدأ بعد مصادقة الحكومة الحالية على صيغة العقد، ليبدأ الإنتاج الذي سيشكل إضافة مهمة للصناعة النفطية في العراق.

وقال إن:«توقيع هذه العقود لا يتعارض مع اتفاقات العراق في إطار خفض الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط ‏أوبك‏، وإن العراق لا يحيد عن اتفاق خفض الإنتاج وملتزم به».

وكانت وزارة النفط العراقية، طرحت عقود تنقيب وتطوير 6 رقع استكشافية للنفط والغاز، كما نظمت الشهر الماضي «فعالية تقديم العطاءات لتطوير 11 رقعة استكشافية» في مياه الخليج، ولم تجذب خمس رقع استكشافية أي عقود.