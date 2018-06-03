«السبع».. الولايات المتحدة معزولة أكثر من أي وقت مضى

ويستلر (أ ف ب)

اختتم وزراء مال دول مجموعة السبع في كندا نقاشاتهم التي بدت فيها الولايات المتحدة معزولة أكثر من أي وقت مضى بسبب سياستها التجارية العدائية التي تثير استنكارا وقلقاً على النمو العالمي.

وأعلن وزير المال الكندي بيل مورنو في مؤتمر صحافي ختامي أن «وزراء المال وحكام المصارف المركزية طلبوا من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن يبلغ (البيت الأبيض) قلقهم وخيبة أملهم».

وفي وقت سجل الاقتصاد العالمي نسبة نمو قوية (+3,9%) وغير مسبوقة منذ الأزمة المالية عام 2008، كان يفترض أن تعكف ألمانيا وكندا وفرنسا واليابان وإيطاليا والولايات المتحدة في ويستلر بشمال فانكوفر على بحث كيفية تقاسم هذا النمو بين أكبر عدد من الأطراف.

لكن لا يزال يتوجب بذل مزيد من الجهود لإشراك الدول الأكثر فقرا أو حتى النساء، وهو ما كان يفترض أن يكون الموضوع الأساسي لهذا الاجتماع.

وعبرت كندا وفرنسا وألمانيا عن «أسفها» لأن هذه المحادثات طغى عليها شبح اندلاع حرب تجارية بعدما صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجأة هجومها على حلفائها عبر فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها اعتبارا من الجمعة.

وبدا التناقض واضحاً بين المكان الذي اختير لعقد اجتماع مجموعة السبع، وهو منتجع تزلج راق وهادئ، والتوتر السائد لدى المشاركين. وأبلغ وزير المال الكندي نظيره الأميركي بـ«عبارات قاسية» بحسب ما قال بـ«عدم موافقة» أوتاوا على الإطلاق على تحرك واشنطن التي فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم الأوروبية والكندية والمكسيكية.

وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير إن «اجتماع مجموعة السبع هو بالأحرى (مجموعة 6+1) مع الولايات المتحدة لوحدها ضد الجميع ما يثير مخاطر زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي».ورد وزير الخزانة الأميركي مُجدِدًا التزام الولايات المتحدة بمجموعة السبع، ومقللا من أهمية الخلاف الذي طغى على جدول أعمال المحادثات.