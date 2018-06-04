حاتم فاروق (أبوظبي)

تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة 10693 شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي، تتعلق بمستوى خدمات «المتحرك - الثابت - الإنترنت» ورضا العملاء والمشتركين عن الخدمات المقدمة بالقطاع، بحسب بيانات إحصائية صادر أمس، عن الهيئة.

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات أن نصيب شركة «اتصالات» من عدد الشكاوى الواردة من عملائها كان 5127 شكوى خلال الشهور الخمسة الأولى من العام، فيما استحوذت شركة «دو» على نحو 5566 شكوى خلال نفس الفترة.

وقالت الهيئة، إن تقرير الشكاوى يأتي ضمن جهود الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تحسين خدمة العملاء ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي في ضمان تقديم الخدمات للعملاء، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وفيما يتعلق برضا العملاء عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، أشارت الهيئة إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين بلغ 10445 شكوى، استحوذت شركة «اتصالات» منها على 5015 شكوى، فيما كان عدد الشكاوى الواردة من عملاء «دو» نحو 5430 شكوى.