ميناء خليفة محطة رئيسية في طريق الحرير البحري

بسام عبد السميع (أبوظبي)

كشفت موانئ أبوظبي، أمس، عن اعتماد ميناء خليفة محطة رئيسية في مبادرة الحزام والطريق «طريق الحرير»، والذي يضم مسارين الأول بري يربط أوروبا والشرق الأوسط بالصين ومسار بحري يربط الصين وجنوب شرق آسيا والهند وأفريقيا.

وأوضحت في تقرير أمس أن حجم الالتزام بالاستثمار في ميناء خليفة يبلغ 10 مليارات درهم من جانب موانئ أبوظبي (4 مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة)، و4 مليارات درهم من جانب شركة MSC خلال فترة اتفاقية الامتياز، و2.7 مليار درهم من جانب شركة كوسكو خلال فترة اتفاقية الامتياز مع موانئ أبوظبي.

وأصدرت الشركة أمس، تقريراً كشفت فيه عن خطة العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة إلى أن مناولة الحاويات في محطتي مناولة الحاويات بالميناء ستصل إلى 8.5 مليون حاوية نمطية.

وأكدت، أن هذه الإنجازات تحققت بفضل رؤية القيادة ونجاح دولة الإمارات في تنفيذ مشاريع عملاقة للبنية التحتية المتطورة والتي تشمل موانئ تعتبر الأكثر تقدماً على الصعيد التكنولوجي في العالم، وكذلك شبكات نقل حديثة ومتكاملة بمعايير عالمية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للدولة كمركز حيوي يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب في منطقة تزخر بالأسواق الناشئة التي تمتلك آفاقاً واعدة للنمو.