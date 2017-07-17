«اقتصادية أبوظبي» تضبط 6230 قطعة مقلدة من الأحذية والحقائب

أبوظبي (الاتحاد)
صادرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 6230 قطعة من الأحذية والحقائب والبضائع الجلدية المقلدة والمغشوشة في إحدى الشقق السكنية بالإمارة، وذلك خلال زيارة ميدانية لمفتشي لمركز أبوظبي للأعمال.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال في بيان أمس، إن هذه المصادرات جاءت إثر حملة تفتيش دورية نفذها فريق المفتشين بإدارة الحماية التجارية بالدائرة، بالإضافة إلى شكاوى المستهلكين التي تم تسلمها من قبل مركز الاتصال الحكومي لإمارة أبوظبي.
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وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تتعامل بحرص شديد مع البلاغات والشكاوى التي تردها من خلال تطوير إجراءات العمل الخاصة بالتفتيش بما يحقق سرعة الإنجاز وضمان تحقيق الجودة والتميز، وذلك باستخدام أفضل التقنيات والوسائل التي من شأنها أن تسهم في توفير الجهد والوقت للمفتش وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن عبر توثيق البيانات والإثباتات إلكترونياً إلى جانب توفير خاصية تصوير الموقع وإدخاله مباشرة في نظام التفتيش.