37 % زيادة في طلبات المشاركة بجائزة زايد لطاقة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)
استقطبت جائزة زايد لطاقة المستقبل 2296 طلباً للمشاركة في دورتها العاشرة بزيادة نسبتها 37% مقارنةً بعام 2016.
وحسب بيان أمس، بلغ عدد الترشيحات ضمن فئتي الشركات الكبيرة وأفضل إنجاز شخصي للأفراد 1113 ترشيحاً، في حين بلغ عدد طلبات الاشتراك ضمن الفئات الأخرى للجائزة 1183 طلباً والتي شملت فئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والجائزة العالمية للمدارس الثانوية. ومع زيادة استثمارات وقدرات الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي في عام 2016 بنسبة غير مسبوقة، فمن الطبيعي أن تتلقى الجائزة مشاركات من جميع أنحاء العالم، والتي جاءت من 112 دولة هذا العام، مقارنة بـ103 دول في عام 2016، ما يعكس الانتشار الجغرافي الأوسع الذي تحققه الجائزة حتى الآن. واستحوذت كل من الهند والمكسيك والولايات المتحدة والبرازيل والصين على المراتب الخمس الأولى في عدد المشاركات بالجائزة. كما شهدت الجائزة، التي أعلنت إغلاق باب استلام طلبات المشاركة، زيادة في عدد المشاركات من كلٍّ من روسيا ودول شمال أوروبا، وهي فنلندا والدنمارك والسويد والنرويج. وقال فخامة أولافور راغنار جريمسون، رئيس جمهورية أيسلندا السابق ورئيس لجنة تحكيم «جائزة زايد لطاقة المستقبل»: «يسرنا أن نشهد النمو المتواصل لجائزة زايد لطاقة المستقبل، فضلاً عن قدرتها على الوصول إلى الأفراد والمنظمات على جميع المستويات حول العالم. ومن خلال الدور الذي تضطلع به الجائزة، والذي يتمثل في تكريم ومكافأة المبتكرين والناشطين في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، فهي تشكّل محفزاً لدفع هذا القطاع وتعزيز جهود تنميته وتطويره، ونحن نلمس ونرى عاماً بعد عام تأثير جائزة زايد لطاقة المستقبل على حياة الناس في جميع أنحاء العالم، سواء في المناطق النائية أو في المدن العالمية». وتضاعف عدد المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام عن فئة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية، حيث تقدّمت الدولة لتصبح من بين الدول الخمس الأولى من حيث المشاركة، وأسهمت إنجازات الفائزين في الجائزة العالمية للمدارس الثانوية حتى الآن في خفض 1.685 طن من انبعاثات الكربون وتوليد 2.1 مليون كيلوواط/ ساعة من الطاقة المتجددة، وبالتالي أحدثت الجائزة فارقاً وتغييراً إيجابياً في حياة نحو 340 ألف شخص في المجتمعات حول العالم.
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ويشار إلى أن لجنة تحكيم الجائزة تضم بين أعضائها الحاليين والسابقين رؤساء دول وقادة عالميين وشخصيات عالمية مرموقة.