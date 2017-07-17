محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي جهود محاربة التطرف والإرهاب

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، جان إيف لو دوريان، وزير خارجية فرنسا، الذي يزور الدولة ضمن جولة له في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وسبل وتطويرها، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وأهم الأفكار والمشاريع المشتركة المعنية بتوثيق العلاقات بين البلدين الصديقين، في ضوء حرص قيادتي البلدين على تنميتها إلى آفاق أوسع.

وتطرق الحديث حول الجهود التي يبذلها البلدان بالتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل محاربة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، والعمل المشترك في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تطرق الحديث إلى آخر التطورات والمستجدات، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها. حضر اللقاء، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ولودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.