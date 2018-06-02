تعديل مرتقب في مجلس إدارة الوصل

معتصم عبدالله (دبي)

علمت «الاتحاد» أن تعديلاً محدوداً سيطال مجلس إدارة نادي الوصل وشركات الكرة والألعاب والذي يقوده راشد بالهول رئيس مجلس الإدارة الحالي في تشكيله الجديد، حيث يتضمن التعديل عدداً من الوجوه الشابة، علاوة على اعتماد عضوية حميد يوسف في شركة الكرة وإعلانه مشرفاً للفريق الأول، إضافة إلى استمرار معظم أسماء أعضاء المجلس الحالي.

وأكدت مصادر تقدم وليد الشيباني باستقالته من عضوية شركة كرة القدم، فيما أكد ماجد عبيدالله عضو مجلس إدارة الوصل استقالته من منصبه والتي أعلن عنها مساء أمس الأول، معيداً الأسباب لرغبته في إفساح المجال للآخرين من أجل خدمة كيان الوصل بعد أربع سنوات قضاها في عضوية شركة الكرة، بجانب إشرافه على الفريق الأول.