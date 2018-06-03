دبي تفوز باستضافة مؤتمر غرف التجارة العالمية 2021

دبي (الاتحاد)

فازت دبي باستضافة المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية 2021 والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمه الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية، مستقطباً ممثلي ما يزيد على 14000 غرفة تجارة حول العالم من 100 دولة.

ولفت حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن دبي تمتلك رصيداً حافلاً بالإنجازات، وأن استقطاب المؤتمرات والفعاليات العالمية يرسخ مكانتها وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن رؤية قيادتها الرشيدة هي الأكثر طموحاً في صناعة المستقبل، ونموذجها الاقتصادي هو الأبرز والأنجح في المنطقة، وأن مجتمع أعمالها يعتبر الأكثر تنوعاً وابتكاراً في العالم.

وقال مدير عام غرفة دبي: «فوز دبي باستضافة هذا المؤتمر جاء ليجعل من العام 2021 عاماً للاحتفال بالإنجازات والمستقبل الواعد، حيث سيأتي في أعقاب استضافة الإمارة لمعرض إكسبو 2020 دبي، وسيتزامن مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، ونعد العالم أن نجعل هذه النسخة من المؤتمر عنواناً جديداً للتميز والابتكار».

ولفت حمد بوعميم إلى أن «غرفة دبي» تعتبر إحدى أكبر غرف التجارة حول العالم مع تخطي عدد أعضائها حاجز الـ 220 ألف عضو، بينما تتمتع بعلاقات وثيقة ومتميزة مع العديد من غرف التجارة حول العالم، مؤكداً أن الغرفة تتطلع للقيام بدورها على الوجه الأمثل كمنصة مثالية للحوار بين الغرف التجارية حول العالم، وذلك للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تفيد مجتمعات الأعمال العالمية.