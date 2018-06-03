محمد بن راشد يتوج بطلاً لسباق الديربي الإنجليزي

دبي (وام)

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطلاً لسباق الديربي الانجليزي الكلاسيكي الحدث الأشهر والأعرق في سباقات الخيول الكلاسيكية بالعالم، والذي أقيم على مضمار ابسوم العريق في إنجلترا أمس.

وتسلم جائزة الفوز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وسط ترحيب وتصفيق الجماهير الغفيرة لهذا الانتصار المستحق.

وأثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الجهد الذي بذل من قبل فريق جودلفين وتحقيقه للانتصار المشرف، مؤكداً سموه المضي نحو طريق حصد المراكز الأولى، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً.

وانتزع فريق جودلفين لقب بطولة الديربي الإنجليزي 2018 للفئة الأولى ولمسافة الميل بوساطة المهر «مسار» وبقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، وجاء المركز الثاني أيضاً إماراتياً عبر المهر «دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس سلفيستري دي سوزا وإشراف المدرب مارك جونستون.