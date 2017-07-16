المغرب يسلم إيطاليا تحفة مسروقة

الرباط (أ ف ب)
أعاد المغرب إلى إيطاليا تحفة للرسام الإيطالي من القرن السابع عشر جوفاني فرانشيسكو باربييري الملقب بغويرتشينو «1591-1666» كانت سرقت في إيطاليا سنة 2014 وعثرت عليها الشرطة المغربية في الدار البيضاء، بحسب مصدر رسمي.
وقد سلمت هذه اللوحة السبت إلى سفير إيطاليا في المغرب روبرتو ناتالي ووفد أمني إيطالي رفيع المستوى في ولاية أمن الدار البيضاء، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
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وهي تعد من أبرز أعمال غويرتشينو ويقدر الخبراء قيمتها بين 5 و6 ملايين يورو.
وقد أوقف ثلاثة رجال بعد محاولتهم بيع اللوحة بسعر 940 ألف يورو لرجل أعمال مغربي غني في الدار البيضاء، وقام هذا الأخير الذي أدرك قيمة هذا العمل بإبلاغ الشرطة، وأوقف منفذ هذه السرقة الذي يحمل الجنسية المغربية في إيطاليا ومن المرتقب تسليمه إلى المغرب.