شخصيات ديزني تروج للأفلام الجديدة

لوس أنجلوس (رويترز)

احتشدت شخصيات ديزني الشهيرة لحضور مؤتمر المعجبين الليلة الماضية فيما تستعد الشركة للترويج لأفلام جديدة من بينها نسخ حقيقية من أفلام الرسوم المتحركة الناجحة (ليون كينج) و(علاء الدين) و(دامبو).

واصطفت شخصيات مثل أيرون مان وسبايدر مان مع فريق عمل الفيلم الجديد (أفينجرز: إنفينتي وور) على خشبة المسرح لالتقاط صورة ذاتية.

ووصف كيفن فيج رئيس شركة مارفل ستوديوز التابعة لديزني الفيلم الذي سيعرض في مايو 2018 بأنه أكبر إنتاج من نوعه. وسيجمع الفيلم الأبطال الخارقين الذين ظهروا على شاشات السينما العقد الماضي ومن بينهم كابتن أميركا وثور وهالك ودكتور سترينج لمحاربة شخصيات (ثانوس) الشريرة بين المجرات.

واستحوذت ديزني على شباك التذاكر بأفلام الرسوم المتحركة أو الأفلام المبنية على قصص الشخصيات الكارتونية، ومن بينها شخصيات أبطال مارفيل مثل (ستار وورز) والأميرات والقراصنة والأفلام الموسيقية.