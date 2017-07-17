مهرجان كيبك يحتفي بمسيرة 50 عاماً

كندا (أ ف ب)

احتفل مهرجان كيبك في كندا بخمسين عاماً على انطلاقه بحفلات لأسماء كبيرة في عالم الموسيقى في موقع ضخم للعرض في الهواء الطلق وأسعار متدنية للبطاقات، كما درجت العادة في دوراته السابقة على مدى خمسة عقود.

وشاركت في دورة هذا العام التي أقيمت بين 6 إلى 16 يونيو الجاري فرق ذات شهرة عالمية، منها فرقة ميتاليكا الأميركية لموسيقى هافي ماتل، وفرقة هو الرائدة في موسيقا الروك، وكيندريك لامار أحد أشهر مغني الهيب هوب.. وفي الوقت الذي تنتشر فيه المهرجانات بكثرة في الغرب، مع بعض الإخفاقات الكبيرة، ما زال مهرجان كيبك متميزاً بفضل الدعم الحكومي الذي يغطي 13 % من ميزانيته.

وبيعت تذاكر عروضه الممتدة على أحد عشر يوماً، ابتداء من 95 دولاراً كنديا «75 دولارا أميركياً»، وهو سعر متهاود، مقارنة بمهرجانات أخرى مثل كواتشيلا في كاليفورنيا، والذي تبدأ أسعار بطاقاته عند 429 دولاراً.

ويستفيد المهرجان أيضاً من المكان الكبير الذي تجري فيه العروض، وهو أكبر موقع عرض في أميركا الشمالية، يتسع لنحو 90 ألف مشاهد.

ويقام المهرجان في سهول أبراهام حيث دارت رحى حرب حاسمة في عام 1759 انتهت بهزيمة القوات الفرنسية أمام الجيش البريطاني.