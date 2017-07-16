تقنية تتيح عزف الموسيقى بمجرد التفكير

سان فرانسيسكو (د ب أ)

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة والسويد إلى تقنية جديدة تتيح إمكانية عزف الموسيقى عن طريق الإشارات العقلية، في حلقة جديدة من سلسلة التقنيات التي تهدف إلى التحكم في البيئة المحيطة عن طريق العقل لخدمة ذوي الإعاقات الحركية.

وتهدف هذه التقنية التي توصل إليها فريق من الباحثين بجامعة واشنطن الأميركية ومعهد العلوم العصبية في السويد ويطلق عليها اسم «إينسيفالوفون» إلى مساعدة المصابين بجلطات المخ أو الشلل على عزف الموسيقى، وهو ما أثبتت الدراسات العلمية أنه ينطوي على فائدة علاجية كبيرة.

وأفاد الموقع الإلكتروني الأميركي «ساينس أليرت» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا بأن «إينسيفالوفون» هو جهاز يوظف الإشارات العقلية المختلفة من أجل العزف على بيانو افتراضي».

وتتكون الموجات العقلية في الأساس من إشارات كهربائية تنبعث من المخ في صورة ذبذبات ضئيلة في قوة الفولت على أنسجة الخلايا داخل النظام العصبي للجسم.