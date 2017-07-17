قوة الابتكار واستشراف المستقبل في «مركز جمعة الماجد»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث أمس الأول السبت ورشة عمل بعنوان «قوة الابتكار واستشراف المستقبل»، قدمها المستشار الدكتور أنور حاميم بن سليّم مستشار ومدرب ومحاضر دولي في التنمية البشرية والابتكار واستشراف المستقبل، وحضرها 46 متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة منها: وزارة الدفاع، ووزارة الصحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وبريد الإمارات، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ودائرة الشؤون الإسلامية العمل الخيري بدبي، ومجلس أبوظبي للتعليم، وجامعة الشارقة، وجامعة خليفة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وإسعاف دبي، ومركز راشد للسكري في عجمان، وجمعية دار البر، وعدد من الجهات الخاصة.

يأتي اختيار المركز لهذا الموضوع مواكبة للتوجهات الحكومية التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة للمستقبل، كما أصبح استشراف المستقبل جزءاً مهمّاً من كل القطاعات الحيوية في المجتمع.

وفي هذا الصدد قال بن سليّم: «إن لم تتقدم تتقادم، من هذا المنطلق وعت قيادة الإمارات الرشيدة والمتميزة بأن لا مجال للتطور والتقدم والسعادة إلا بالاتجاه نحو تطبيق ثقافة ومهارات الابتكار واستشراف المستقبل، لما له من دور مهم في مواكبة العصر وتحدياته، ومتغيراته. وعالم الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل ليس مقتصراً على الفرد، بل على المؤسسات والحكومات، واستثمار الكفاءات والكوادر البشرية هو رأس المال الحقيقي».

وتناول بن سليّم في هذه الورشة العديد من المحاور المهمة، منها: مدخل إلى الإبداع والابتكار، وأنواع الابتكار والنماذج العالمية، ثم تطرق إلى المفهوم العلمي لاستشراف المستقبل، والفرق بينه وبين التخطيط الاستراتيجي، وذكر العناصر الثلاثة لبناء سيناريو المستقبل، وهي: الشروط الابتدائية، والمسار المستقبلي، والوضع المستقبلي، كما تطرق إلى تقنيات التنبؤ العكسي، والأدوات المستخدمة في عملية استشراف المستقبل.

وفي نهاية الورشة تقدم الدكتور محمد كامل المدير العام للمركز بالشكر الجزيل للمدرب على تطوعه وتقديمه لهذه الورشة، وجرى توزيع الشهادات على المتدربين.