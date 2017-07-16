«مسار» تتولى طباعة «سيرة حاكم»

دبي (وام)

أنجزت «مسار» للطباعة والنشر -العضو في مؤسسة دبي للإعلام- طباعة كتاب «سيرة حاكم» لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمؤلفه مراد عبد الله البلوشي. ويعتبر الكتاب، الذي تنشره هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أول كتاب إماراتي ذكي يتم طباعته في الدولة.

وقال فيصل بن حيدر، المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع في مؤسسة دبي للإعلام «بكل فخر واعتزاز تم طباعة كتاب «سيرة حاكم» وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث يتميز الكتاب الجديد بوجود خاصية «QR Code» التي تربط بين المادة الورقية والمادة الرقمية على الإنترنت، وتساعد القارئ على مشاهدة لقطات الفيديو المتاحة في مختلف صفحات الكتاب عبر الأجهزة الذكية، وقد تم نشر أكثر من 55 مقطع فيديو عبر فصول الكتاب الأحد عشر». وأضاف «إن الكتاب الذي يحمل بين طياته الإنجازات الوطنية والإنسانية لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ويزخر بعطاءات سموه في كافة المجالات، ينقل لنا عبر صفحاته مراحل مختلفة من حياة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، منذ نشأته مروراً بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، وانتقاله بعد ذلك للدراسة في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن الكاتب تحدث بأسلوب شيق عن المراحل العملية في حياة حاكم الفجيرة منذ أن تولى منصب ولي عهد الفجيرة، ثم توليه حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد. كما يروي الكتاب الجديد عن قرب علاقة الحاكم الشاب بالوالد الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبإخوانه حكام الإمارات، ويرصد اهتمام ومتابعة سموه للخدمات التي تسهل حياة الناس في مجالات التعليم والصحة والأمن والشؤون الاجتماعية. وذكر أن الكاتب الذي تعاون مع مؤسسات إعلامية بارزة كمؤسسة دبي للإعلام وأبوظبي للإعلام ووكالة أنباء الإمارات والفجيرة للإعلام، قد خصص مساحة بارزة لكلمات صاحب السمو حاكم الفجيرة في المحافل الدولية، بحيث يتاح للقارئ الاستماع لهذه الكلمات صوتا وصورة من خلال أجهزتهم الذكية.

ونوه إلى أنه تم استخدام رمز الاستجابة السريع أو ما هو معروف بـ QR Code وهي تقنية حديثة في هذا الكتاب لتسهيل الوصول للمعلومة المسموعة والمرئية بشكل سريع وبنسبة تخزين عالية في الوقت الذي يتطلب من القارئ تحميل البرنامج على هاتفه الذكي حتى يتمكن من تصوير الرمز والوصول لمقاطع الفيديو في غضون ثوان معدودة.