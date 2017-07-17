«دفاع السيتي الحديدي».. الأغلى في العالم

أنور إبراهيم (القاهرة)

إذا كانت أهمية المهاجم تنبع من قدرته على حسم المباريات بتسجيل الأهداف، فإن المدافع لا يقل أهمية لقدرته على منع هذه الأهداف.. وإذا كان المهاجم هو الأغلى سعراً في سوق الانتقالات، فإن هناك بعض المدافعين الذين تجاوزوا الكثير من المهاجمين في القيمة السوقية، وأبرزهم حالياً المدافع الرائع كيلي والكر، الذي أصبح اعتباراً من يوم الجمعة الماضي أغلى مدافع في العالم بعد توقيعه لمانشستر سيتي مقابل 57 مليون يورو قادماً من توتنهام.

ويعد اللاعب على حد قول مجلة «فرانس فوتبول»، أحد أبرز مدافعي الأطراف في العالم. وهو لاعب دولي إنجليزي يبلغ من العمر27 سنة ولعب 27 مباراة دولية، وكان قد أنهى الموسم الماضي على أفضل ما يكون مع ناديه السابق توتنهام، بل إنه اختير ضمن التشكيل النموذجي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي «البريميرليج» في الموسم الماضي.

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث السعر الأغلى، الإنجليزي جون ستونز زميله في نفس النادي والذي انتقل إلى صفوف السيتي في الصيف الماضي قادماً من إيفرتون مقابل 6. 56 مليون يورو، وهو لم يتجاوز بعد الثالثة والعشرين من عمره، ولا يزال أمامه هامش كبير ليتقدم ويطور أداءه أكثر.

والثالث في ترتيب قائمة «التوب 10» هو الفرنسي إيلياكيم مانجالا، وهو أيضاً أحد مدافعي مانشستر سيتي، ليحتكر بذلك «السيتي» المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب، ما يعني أن دفاع مانشستر سيتي هو الأغلى في العالم.