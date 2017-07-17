«الأولمبي» يواجه لبنان لحصد النقطة «السادسة»

صلاح سليمان (العين)
يلتقي الليلة المنتخب الأولمبي مع لبنان في الساعة التاسعة والربع مساء، في إطار الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2018. كما يلتقي اليوم منتخبا نيبال وأوزبكستان في الساعة السادسة و25 دقيقة.
وكان منتخبنا تخطى عقبة الجولة الأولى في المباراة الافتتاحية بالفوز على منتخب نيبال بخماسية نظيفة على استاد طحنون بن محمد بالقطارة.
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ويتطلع منتخبنا لمواصلة مشوار النجاح وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مباراة اليوم أمام منافسه اللبناني، قبل أن يختتم لقاءاته بمواجهة منتخب أوزبكستان مساء بعد غدٍ، في مباراة يتوقع لها أن تحدد نتيجتها هوية صاحب البطاقة المباشرة للنهائيات الآسيوية، من منطلق ما قدمته المنتخبات الأربعة من مستوى فني في مباراتي الجولة الأولى.
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