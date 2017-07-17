«الأولمبي» يواجه لبنان لحصد النقطة «السادسة»

صلاح سليمان (العين)

يلتقي الليلة المنتخب الأولمبي مع لبنان في الساعة التاسعة والربع مساء، في إطار الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2018. كما يلتقي اليوم منتخبا نيبال وأوزبكستان في الساعة السادسة و25 دقيقة.

وكان منتخبنا تخطى عقبة الجولة الأولى في المباراة الافتتاحية بالفوز على منتخب نيبال بخماسية نظيفة على استاد طحنون بن محمد بالقطارة.

قدم منتخبنا أداءً طيباً وفرض سيطرته على مجريات اللعب معظم فترات المواجهة، بينما لم يقدم نظيره النيبالي المستوى المطلوب، خاصة في الشوط الأول، إلا أن مستواه الفني تحسن نسبياً في الشوط الثاني، وقام مهاجموه ببعض المحاولات لبلوغ شباك منتخبنا، إلا أنها لم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس محمد بوسندة، لينجح لاعبو منتخبنا في حصد أول ثلاث نقاط تصدروا بها مجموعتهم بفارق الأهداف عن منتخب أوزبكستان.

ويتطلع منتخبنا لمواصلة مشوار النجاح وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مباراة اليوم أمام منافسه اللبناني، قبل أن يختتم لقاءاته بمواجهة منتخب أوزبكستان مساء بعد غدٍ، في مباراة يتوقع لها أن تحدد نتيجتها هوية صاحب البطاقة المباشرة للنهائيات الآسيوية، من منطلق ما قدمته المنتخبات الأربعة من مستوى فني في مباراتي الجولة الأولى.