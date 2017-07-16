علياء سعيد تحزر ذهبية سباق 5000 متر

دبي (الاتحاد)

أهدى اتحاد ألعاب القوى الميدالية الذهبية التي حققتها عداءتنا علياء محمد سعيد في سباق 5000 متر جري في اليوم الافتتاحي للبطولة العربية لألعاب القوى المقامة حاليا في تونس إلى القيادة الرشيدة، لدعمهم للرياضة والرياضيين وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لرعايته ودعمه لأم الألعاب، كما أهدى الاتحاد الإنجاز إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» تقديرا وتثمينا لمكارم سموها المتعددة للمرأة الإماراتية.

بدأ السباق وسط حضور جماهيري كبير وبإيقاع بطيء جداً، خاصة في الكيلو متر الأول، وكانت علياء تجري في المركز الثالث، وارتفع إيقاع السباق في الكيلو مترين الثاني والثالث، واستلمت لاعبتنا زمام السباق في نهاية الكيلو متر الرابع بإيقاع عال جدا واتجهت بقوة نحو الصدارة والذهب.

وقالت علياء: «كان التكتيك الذي وضعه المدرب ذا طابع احترازي، حيث وضع في حساباته سباق 10 آلاف متر، المقرر له اليوم وفق برنامج البطولة، والذي يحدونا فيه الأمل لأحراز الميدالية الذهبية الثانية».

وأكد المستشار أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد أن هذه الميدالية الذهبية تعتبر تأكيدا على جاهزية علياء قبل بطولة العالم في لندن أغسطس المقبل وخير إعداد لبطولة العالم.

الجدير بالذكر عداءتنا علياء محمد سعيد احتلت المركز الثاني في سباق 5000 متر جري في اليوم الافتتاحي بالبطولة الآسيوية 21 التي أقيمت بمدينة بهانبسوار الهندية قبل أيام بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 15.59.59 ثانية بفارق ثانيتين فقط عن الكازاخستانية داريا ماسلوفا صاحبة الذهبية.