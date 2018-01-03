صافي احتياطيات «المركزي» الدولية ينمو %6.1 إلى 328 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)
زاد صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 6.1% تعادل ارتفاعاً بقيمة 19 مليار درهم، لتصل إلى 328 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2017، مقارنة مع 309 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية الإجمالية إلى 333 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بنمو 6.2%، خلال 11 شهراً، في حين بلغت المطلوبات الأجنبية 5 مليارات درهم تقريباً، بنهاية نوفمبر 2017.
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وتظهر حركة الاحتياطيات وإعادة الهيكلة وتسييل جزء مهما من الأوراق المالية التي كان المصرف يستثمر بها، أن المركزي يتبع سياسة حذرة جداً في إدارة موجوداته، والتوقعات حول طبيعة أعمال القطاع المصرفي بالدولة وحركة السيولة فيه.