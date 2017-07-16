60 ‬متسابقاً في مونديال ‬الدراجات ‬المائية ‬

دبي (الاتحاد)
يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لاستضافة فعاليات الجولة قبل الختامية لبطولة العالم للدراجات المائية خلال الفترة من 23-25 نوفمبر المقبل بإشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية «يو أي ام» وتنظيم مؤسسة «اتش 2 أو»، بمشاركة أكثر من 60 متسابقا من مختلف أنحاء العالم.
وتأتي استضافة الحدث تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري.
ومن المنتظر أن تشكل الجولة مفترقا للطرق للمتنافسين على الألقاب العالمية، حيث أقيمت مؤخرا ثلاث جولات في الموسم الأوروبي بين إيطاليا والبرتغال فيما ستكون الأنظار معلقة على المراحل الحاسمة في الإمارات. وتستقطب البطولة العالمية إضافة إلى نجوم الإمارات أبطالا من نيوزيلندا وفرنسا وبريطانيا والسويد والنرويج والدنمارك وألمانيا والنمسا وأستونيا وإيطاليا والمجر وروسيا ومقدونيا والتشيك وسلوفاكيا ولاتفيا وكرواتيا وبولندا وسويسرا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا إلى جانب نجوم الكويت والمغرب. وقال أحمد سعيد بن مسحار إن استضافة النادي لهذا الحدث العالمي تأكيد واستمرار للإرث الكبير الذي يمتلكه النادي كواحد من أشهر وأهم الوجهات العالمية في الرياضات البحرية منذ تأسيس النادي عام 1988 وبداية انطلاقته العالمية بداية التسعينيات والتي يشهد بها القاصي والداني، حيث كان النادي السباق دائما للتصدي للأحداث العالمية الكبيرة وأحد المنصات الترويجية المهمة في تلك الفترة وما يزال يلعب ذلك الدور المهم.