60 ‬متسابقاً في مونديال ‬الدراجات ‬المائية ‬

دبي (الاتحاد)

يستعد‎ ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬لاستضافة ‬فعاليات الجولة قبل الختامية ل‬بطولة ‬العالم ‬للدراجات ‬المائية ‬خلال ‬الفترة ‬من ‬23-25 ‬نوفمبر ‬المقبل ‬بإشراف ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية «يو ‬أي ‬ام» ‬وتنظيم ‬مؤسسة «اتش ‬2 ‬أو»، بمشاركة ‬أكثر ‬من ‬60 ‬متسابقا ‬من ‬مختلف ‬أنحاء ‬العالم.

وتأتي‎ ‬استضافة ‬الحدث ‬تنفيذا ‬لتوجيهات ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬رئيس ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬ومتابعة ‬مجلس ‬إدارة ‬النادي ‬برئاسة ‬أحمد ‬سعيد ‬بن ‬مسحار ‬المهيري.

ومن‎ ‬المنتظر ‬أن ‬تشكل ‬الجولة ‬‬مفترقا ‬للطرق ‬للمتنافسين ‬على ‬الألقاب ‬العالمية، ‬حيث ‬أقيمت ‬مؤخرا ‬ثلاث ‬جولات ‬في ‬الموسم ‬الأوروبي ‬بين إيطاليا ‬والبرتغال ‬فيما ‬ستكون ‬الأنظار ‬معلقة ‬على ‬المراحل ‬الحاسمة ‬في ‬‬الإمارات. وتستقطب‎ ‬البطولة ‬العالمية ‬إضافة ‬إلى ‬نجوم ‬الإمارات ‬أبطالا ‬من ‬نيوزيلندا ‬وفرنسا ‬وبريطانيا ‬والسويد ‬والنرويج ‬والدنمارك ‬وألمانيا ‬والنمسا ‬وأستونيا ‬وإيطاليا ‬والمجر ‬وروسيا ‬ومقدونيا ‬والتشيك ‬وسلوفاكيا ‬ولاتفيا ‬وكرواتيا ‬وبولندا ‬وسويسرا ‬وبلجيكا ‬والبرتغال ‬وإسبانيا ‬إلى ‬جانب ‬نجوم ‬الكويت ‬والمغرب. وقال‎ ‬أحمد ‬سعيد ‬بن ‬مسحار إن ‬استضافة ‬النادي ‬لهذا ‬الحدث ‬العالمي ‬تأكيد ‬واستمرار ‬للإرث ‬الكبير ‬الذي ‬يمتلكه ‬النادي ‬كواحد ‬من ‬أشهر ‬وأهم ‬الوجهات ‬العالمية ‬في ‬الرياضات ‬البحرية ‬منذ ‬تأسيس ‬النادي ‬عام ‬1988 ‬وبداية ‬انطلاقته ‬العالمية ‬بداية ‬التسعينيات ‬والتي ‬يشهد ‬بها ‬القاصي ‬والداني، ‬حيث ‬كان ‬النادي ‬السباق ‬دائما ‬للتصدي ‬للأحداث ‬العالمية ‬الكبيرة ‬وأحد ‬المنصات ‬الترويجية ‬المهمة ‬في ‬تلك ‬الفترة ‬وما ‬يزال ‬يلعب ‬ذلك ‬الدور ‬المهم.