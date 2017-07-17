الملا يدافع عن ألوان أبوظبي في الدراجات المائية

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي، انضم المتسابق الإماراتي راشد الملا إلى فريق أبوظبي للدراجات المائية، ليكون ممثلاً للإمارات بشكل رسمي في كل المنافسات العالمية والمحلية في فئة الحركات الاستعراضية.

وجاءت هذه الخطوة لكي تؤكد اهتمام النادي بتنمية الكوادر الوطنية وتبينها من أجل تمثيل الإمارات بشكل أفضل في البطولات الدولية، وأكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان أن الاهتمام بالكادر الوطني وصقل موهبته من الأهداف الأساسية لإدارة النادي وفريق أبوظبي، إضافة إلى دعم المواهب الشابة والاهتمام بها بشكل يتناسب مع قدراتها، وتابع سموه: «نحرص دوماً من خلال فريق أبوظبي على أن نقدم الدعم والاهتمام بكل المواهب الإماراتية، وأن نصقل المهارة بالشكل الاحترافي، والملا أحد الشباب الواعد ويمتلك الكثير من أجل تقديمه للإمارات على مستوى رياضة الدراجات المائية».

وشدد على أن فريق أبوظبي دوماً هو اسم عالمي يمثل الإمارات في كل المناسبات والتحديات العالمية، وانضمام راشد الملا إلى الفريق كأحد أحدث الوجوه هو اكتمال لمنظومة الفريق الذي يضم متسابقين في مختلف فئات الرياضات البحرية، وقال سموه: «واثقون من قدرات الملا بأن يمثل الإمارات خير تمثيل بارتداء زي فريق أبوظبي، وننتظر من المتسابق إنجازات قريبة وظهوراً مشرفاً للإمارات».

وحث سموه كل المتسابقين في فريق أبوظبي على ضرورة بذل الجهد في ما هو قادم من استحقاقات، مؤكداً أن الاسم الذي تمثله هذه الفرق غال على قلوب الجميع، وأن مكانة الإمارات في رياضات البحر ستكون رهن الفوز والإنجاز الذي يتحقق في كل مشاركة، كما شدد سموه على أن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية هو قلعة الإنجازات البحرية، وقد قدم العديد من الأبطال والأسماء العريقة في حقول الرياضة البحرية، وقال سموه: نحن على ثقة كبيرة بمتسابقينا دوماً وبما يستطيعون تقديمه عبر المشاركة، واسم أبوظبي والإمارات لمع عالياً بالإنجازات المتواصلة والمتكررة لأبطال البحر في مختلف المشاركات.

من جهته، بارك سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، انضمام الملا إلى فريق أبوظبي، وأكد أن دور الفريق دائماً هو البحث عن كل موهبة إماراتية وتبنيها، وانضمام الملا لفريق أبوظبي يأتي من أجل تحقيق الكثير من الأهداف وأهمها بالطبع أن يكون اسم الإمارات موجودا في أكبر البطولات البحرية العالمية.

وقال الرميثي: ننتظر من المتسابق الكثير في الفترة المقبلة، لا سيما أنه سيشارك باسم الإمارات في بطولات قريبة، وسيكون اسم أبوظبي من خلال فئة الحركات الاستعراضية في أي بطولة عالمية حاضراً وبقوة عبر مشاركة المتسابق راشد الملا.

ووجه المتسابق راشد الملا الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، معبراً عن سعادته الكبيرة بأن يتم اختياره لكي يحمل لواء فريق أبوظبي ويشارك بشكل رسمي ابتداء من البطولة المقبلة، وقال الملا: أتمنى أن أكون عند حجم المسؤولية، ووجه الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان لدعمه الدائم لكل ما يساهم في نجاح وتطوير الرياضات البحرية والكوادر الوطنية في الإمارات.

وحول البطولة المقبلة قال الملا: أستعد منذ الآن للمشاركة في بطولة أميركا للأبطال، التي ستقام في أكتوبر المقبل، وأتمنى رفع علم الدولة وتحقيق إنجاز جديد.