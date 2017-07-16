تفعيل التعاون بين رأس الخيمة وشركة إسبانية رياضيا

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس نادي رأس الخيمة السابق، أهمية التعاون مع مؤسسة «كاف سبورت» الإسبانية في المجال الرياضي لتبادل الخبرات وتفعيل المبادرات التي تعزز السياحة الرياضية بالإمارة.

وأوضح أن الأحداث الرياضية التي شهدتها الفترة الماضية، كشفت القدرات الكبيرة والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها في التنظيم والاستضافة، إلى جانب التقدير الذي حظيت به من الوفود المختلفة، والذي يمثل دافعاً للمزيد من التميز والفكر الإبداعي والتطلع إلى كل ما يمكن أن يعكس الوجه الحسن والمشرق للإمارة على كافة المستويات بما يدعم الحركة السياحية، ويعزز دورها الإيجابي لخدمة المجتمع.

وقال الشيخ محمد بن كايد القاسمي لدى استقباله وفد الشركة الإسبانية وأحمد ناصر الشحي، ممثل الشركة بالإمارة وإبراهيم علي الهياس، مدير عام الشركة، إن التعاون البناء والإيجابي الذي عبر عنه الوفد، والرغبة في تفعيل التعاون الرياضي، يعكس قيمة الأهداف التي يمكن أن تمثل الغايات المنتظرة في الفترة المقبلة، خاصة أن الشركة أكدت استعدادها لدعم وجود فرق رياضية إسبانية على مستوى كرة القدم في رأس الخيمة لخوض مباريات ودية، إلى جانب المشاريع الداعمة للسياحة الرياضية في الإمارة.