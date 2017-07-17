«يد الشارقة» تبدأ الاستعداد للموسم الجديد

الشارقة (الاتحاد)

دشن فريق الشارقة لكرة اليد بطل الدوري العام وكأس الإمارات لكرة اليد 2016/ 2017، الاستعدادات للموسم الجديد، مع بدء التدريبات التي انطلقت مساء أمس الأول بصالة نادي الشارقة، وانضم لصفوف الفريق عدد من لاعبي الشعب، ضمن الكيان الجديد بعد دمج الناديين تحت شعار «الكيان الواحد».

حضر بدء الإعداد محمد بن هندي، نائب رئيس مجلس إدارة ناي الشارقة الرياضي وأحمد عبيد البح، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة لألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعلي الأميري، مدير إدارة الألعاب الجماعية، والذين رحبوا باللاعبين الجدد وعبروا عن ثقة مجلس إدارة نادي الشارقة بالفريق، وأن المجلس سيكون سنداً وعوناً لجميع الفرق الرياضية في مسيراتها للموسم الجديد.

وتوجه مجلس إدارة نادي الشارقة وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية بأسمى عبارات الشكر والثناء والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على هذه الثقة التي تمثل مسؤولية على الجميع.

وأكد محمد بن هندي، نائب رئيس مجلس إدارة ناي الشارقة الرياضي، أن مجلس الإدارة الجديد حريص على التكاتف والعمل على قلب رجل واحد من أجل مواصلة مسيرة النادي العريق الظافرة في حصد الألقاب والبطولات.

وأشاد ابن هندي بالفريق الذي يضم أفضل المواهب الوطنية في كرة اليد، ووعد بتوفير الدعم للفريق لمواصلة التألق، كما طالب اللاعبين ببذل الجهد للمنافسة على جميع الألقاب ليحافظ الفريق على وضعه على قمة ترتيب الأندية الإماراتية في كل البطولات المحلية.