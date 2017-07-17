«منبهر» بطل الشوط الرئيس لكأس «الوثبة ستاليونز»

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «منبهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بالشوط الخامس والرئيس لسلسلة سباقات «كأس الوثبة ستاليونز» المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أمس الأول برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، واستضافه مضمار تشيلمسفورد سيتي بالمملكة المتحدة للمرة الأولى في مهرجان متكامل وحقق نجاحاً كبيراً.

وسيطرت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 2000 متر للخيول العربية «تكافؤ» تصنيف صفر إلى 80، حيث حل «منبهر» أولاً بفارق 7 أطوال، و«سليمة» و«الفارس» ثالثاً وسجل البطل 2:19:50 دقيقة.

وتألفت سباقات الوثبة ستاليونز لرياضة الخيول العربية الأصيلة من سبعة أشواط، تتضمن اثنين من سباقات الخيول المبتدئة، ومجموعة من سباقات التكافؤ، لتلبية جميع الدرجات، وشارك في السباقات 41 خيلاً.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم تزيد من عام إلى عام، إضافة للفعاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.