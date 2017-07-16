بنجلادش: استسلام 4 متطرفين بعد اشتباك مع الشرطة

دكا (أ ف ب)
استسلم أربعة متطرفين أمس بعد اشتباكات مع الشرطة في بنجلادش استمرت طوال الليل استخدموا فيها المتفجرات والرصاص خارج العاصمة دكا، حسبما قال مسؤول.
وأفادت الشرطة أن المسلحين ينتمون لفصيل جديد تابع لجماعة المجاهدين، وهي جماعة محظورة تحملها السلطات مسؤولية سلسلة هجمات، من بينها قتل 18 أجنبياً في مقهى في دكا العام الماضي.
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وقال رحمن، إن المسلحين «استأجروا الشقة منتحلين صفة عمال في قطاع الملابس قبل شهرين. وحين دهمنا المكان، ردوا علينا بالرصاص الحي وفجروا بعض العبوات». ولم يقتل أحد في الهجوم.
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وشهدت بنجلادش أعمال عنف مرتبطة بإسلاميين خلال الأعوام القليلة الماضية قتل فيها أجانب وكتاب علمانيون وناشطون ملحدون وآخرون ينتمون إلى أقليات دينية. وقتلت السلطات نحو 70 مسلحاً في مداهمات وتبادل لإطلاق النار منذ الاعتداء على المقهى.