وصول أول قافلة مساعدات منذ يونيو إلى حمص بسوريا

عواصم (وكالات)
أظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي أمس، وصول قوافل مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر إلى ضاحية الحولة المحاصرة في مدينة حمص السورية.
وأظهر أحد المقاطع أن مواد الإغاثة التي وصلت أمس الأول، شملت طحينا ومواد طبية وماء وأدوات صحية.
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وقالت الأمم المتحدة إن هناك أكثر من نصف مليون شخص يعيشون في 18 منطقة في أنحاء سوريا محاصرين، من الجانبين المتناحرين في الحرب الممتدة منذ أكثر من خمسة أعوام.
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وتمنح الحكومة السورية موافقة متقطعة وغالباً مشروطة لوصول قوافل المساعدة. وتقول المعارضة إن هذه حيلة من دمشق لتهدئة الضغوط الدولية التي تطالب بالوصول الكامل والمستمر للمساعدات الإنسانية الذي تلتزم به سوريا وفقاً للقانون الدولي.