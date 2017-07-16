«التحالف الوطني» يرفض استفتاء تقرير المصير لكردستان

بغداد (د ب أ )
أعلن التحالف الوطني في مجلس النواب العراقي أمس، رفض إجراء استفتاء شعبي لتقرير المصير في إقليم كردستان العراق.
وأكدت الهيئة القيادية للتحالف الوطني الحاكم في العراق، خلال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم «على وحدة العراق ورفض الاستفتاء في إقليم كردستان».
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وكان المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان العراق برئاسة مسعود بارزاني، أكد تحديد 25 من سبتمبر المقبل موعداً لإجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم.
وبحث المجلس، في اجتماع عقده في 8 يوليو الجاري، التحضيرات لإجراء استفتاء حول استقلال الإقليم ومعالجة مشاكل العملية السياسية والسعي لتحسين الظروف المعيشية لسكانه.