«التحالف الوطني» يرفض استفتاء تقرير المصير لكردستان

بغداد (د ب أ )

أعلن التحالف الوطني في مجلس النواب العراقي أمس، رفض إجراء استفتاء شعبي لتقرير المصير في إقليم كردستان العراق.

وأكدت الهيئة القيادية للتحالف الوطني الحاكم في العراق، خلال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم «على وحدة العراق ورفض الاستفتاء في إقليم كردستان».

ويطالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بإجراء استفتاء شعبي لتقرير المصير والانفصال، فيما تعارض أحزاب كردية أبرزها (الاتحاد الوطني الكردستاني) بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني، وحركة (التغيير) إجراءه في الوقت الحاضر.

وكان المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان العراق برئاسة مسعود بارزاني، أكد تحديد 25 من سبتمبر المقبل موعداً لإجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم.

وبحث المجلس، في اجتماع عقده في 8 يوليو الجاري، التحضيرات لإجراء استفتاء حول استقلال الإقليم ومعالجة مشاكل العملية السياسية والسعي لتحسين الظروف المعيشية لسكانه.