10 قتلى من قوات النظام السوري في هجوم لـ «داعش»

دمشق (وكالات)

سقط 10 قتلى و20 جريحاً بصفوف قوات النظام السوري وحلفائها أمس، في هجوم جراء قيام تنظيم «داعش» بتفجير سيارة مفخخة في محافظة حمص بوسط سوريا، فيما أفادت السلطات السورية بسقوط قتلى وجرحى في انفجار وقع داخل قاعدة بحرية للجيش السوري في مدينة اللاذقية على الساحل السوري تبنته «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً).

وقال المرصد إن مسلحي «داعش» فجروا سيارة مفخخة عند تجمع لقوات النظام السوري المدعومة بميليشيات سورية وأجنبية، في منطقة حميمة الواقعة في أقصى البادية الشرقية لحمص، عند الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور.

وأعقب ذلك هجوم عنيف ومعاكس نفذته مجموعة من عناصر «داعش» على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً وجريحاً أغلبهم من الأجانب.

وكانت قوات النظام السوري قد أحرزت يومي 26 و27 من يونيو الماضي، تقدماً في البادية السورية بريف حمص، وانتزعت من قبضة التنظيم الإرهابي السيطرة على أراض، ووصلت إلى مدخل دير الزور.