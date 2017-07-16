محادثات عسكرية مصرية أميركية بالقاهرة

القاهرة (وكالات)

أكد رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي أهمية استمرار تنسيق الجهود بين مصر والولايات المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت القوات المسلحة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الفريق حجازي مع قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل جاريت.

وأضاف البيان أن الجنرال جاريت أعرب من جانبه عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين. وأوضح البيان أن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين وعدداً من الملفات والموضوعات محل الاهتمام المشترك.