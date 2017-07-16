إحالة أوراق إرهابيين هاجموا دورية أمنية بالإسكندرية للمفتي

الإسكندرية ( د ب أ)

أحالت محكمة مصرية ثلاثة قيادات تزعموا خلية إرهابية، إلى المفتي لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهم. جاء ذلك على خلفية اتهامهم باستهداف دورية أمنية متحركة مكونة من ضابط شرطة وأفراد شرطة، وقتلهم فرد شرطة وإحداث إصابات خطيرة بالآخرين. وحددت محكمة جنايات الإسكندرية أمس جلسة 10 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي على المتهمين.

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات بالإسماعيلية، أمس، بالإعدام على متهم ينتمي لتنظيم الإخوان، لإدانته بقتل سائق اعترض على ترديد أفراد من التنظيم لهتافات مناهضة للجيش والشرطة، في مسيرة مؤيدة للمخلوع محمد مرسي عام 2013. وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل أيمن محمود فرج «سائق» عمداً مع سبق الإصرار باستخدام مطواة، لاعتراض الأخير على توجيه عبارات السب ضد الحكومة والقوات المسلحة والشرطة، أثناء المسيرة بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

ونشبت مشادة بين الجاني والمجني عليه، قام على إثرها الأول بإخراج مطواة ووجه طعنات قاتلة للثاني. كما وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، (الإخوان)، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.