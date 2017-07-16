السراج يدعو لانتخابات برلمانية ورئاسية مشتركة في مارس

طرابلس (وكالات)
طرح فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، الليلة قبل الماضية في كلمة متلفزة، خريطة طريق للخروج من ما وصفه بـ«الأزمة»، تضمنت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018، والإعلان عن وقف جميع أعمال القتال، إلا ما يخص مكافحة الإرهاب، كما اشتملت الخطة على تشكيل لجان مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة للبدء في دمج مؤسسات الدولة المنقسمة، وفصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات. وأضاف السراج إلى خريطة الطريق، إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر والعفو العام، وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن. وأشار إلى أن المجلس الرئاسي «ليس طرفاً في الصراع، بل مهمته إخراج ليبيا من الاقتتال على السلطة، وقام بكل ما يمكن لرأب الصدع ولم الشمل ومد يد المصالحة للجميع، إلا أن عدم التزام الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي بكل الاستحقاقات الواردة في هذا الاتفاق، والانقسام الحاد في مؤسسات الدولة، ضاعف من صعوبة المهمة».
وأضاف أن المجلس «ليس طرفاً في الصراع، بل كل ما يريده هو أن يساهم في الحل، فالوطن يبنى بسواعد وعقول جميع أبنائه.. دون استثناء أو إقصاء أو تهميش». واختتم السراج كلمته بالقول إن «المبادرة تتيح الفرصة أمام الجميع، وعلى قدم المساواة، بأن يمتحنوا رأي الشعب فيهم».
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وطالب همة البرلمان بالقيام بدوره لأنه اللاعب الرئيس في العملية السياسية. ودعا همة جميع الأعضاء والرئيس إلى ترك الخلافات جانباً، وإعادة الجسم الشرعي الوحيد إلى دوره السياسي، على حد قوله.
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واعتبرت المسماري الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، غير ناجحة «طالما لا تزال العاصمة الليبية طرابلس تحت سيطرة الميليشيات المسلحة»، وقالت إن انتخاب جسم تشريعي جديد لا يمكن قبل أن يبسط الجيش كامل نفوذه على التراب الليبي، بما يُمكن بقية الأجهزة الأمنية من ممارسة دورها في حفظ الأمن والاستقرار.