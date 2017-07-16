المخلافي: الشرعية لا تهدف إلى إقصاء أي طرف

الجزائر (وكالات)

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك ‏المخلافي أن ‏الحكومة اليمنية لا تهدف إلى إقصاء أي ‏طرف، وإنما ‏ترفض استخدام السلاح في وجه الدولة.‏

وقال المخلافي خلال لقائه نظيره الجزائري عبد القادر مساهل أمس الأول في العاصمة الجزائر، إن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح انقلبا على اتفاقيات من ضمنها المبادرة ‏الخليجية، وآليتها التنفيذية المزمنة التي ‏ضمنت انتقالاً آمناً للسلطة في ‏اليمن.‏ ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية فقد ناقش الجانبان قضايا التعاون الثنائي في إطار اللجنة ‏الوزارية «اليمنية الجزائرية» المشتركة والمنح الدراسية التي ‏يقدمها الجانب الجزائري لليمن في الجانب الأكاديمي.‏

واثنى المخلافي على دور الحكومة الجزائرية في دعم الشعب اليمني وقيادته الشرعية وقال «الجزائر بلد مهم عربياً ونحن نعول دائماً على موقفه الداعم لليمن ولقيادته من أجل إحلال السلام».

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري وقوف بلاده إلى ‏جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، ودعمها لجهود ‏الأمم ‏المتحدة ومبعوث الأمين العام لليمن لتحقيق السلام ‏وفقاً ‏للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها، معرباً عن أمله في أن ‏يحل ‏السلام المستدام قريباً في اليمن.‏