رئيس وزراء إيطاليا الجديد يبدأ ولايته بإحياء «يوم الجمهورية»

روما (أ ف ب)

حضر رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي عرضاً عسكرياً أمس، في أول يوم له في منصبه فيما يتوجه نائبه ماتيو سالفيني إلى صقلية كجزء من حملته ضد الهجرة غير الشرعية، وجرى العرض العسكري الذي حضره كونتي إلى جانب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إحياء لذكرى «يوم الجمهورية» الذي تأسست فيه الجمهورية الإيطالية عام 1946.

وأدى كونتي اليمين الدستورية أمس الأول ليترأس حكومة مناهضة للمؤسسات التقليدية وللاتحاد الأوروبي، منهيا بذلك شهورا من الضبابية سادت منذ انتخابات مارس.

ويترأس الأكاديمي البالغ 53 عاما حكومة تضم وزراء من حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني المتشدد، في أول ائتلاف شعبوي في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويرث رئيس الوزراء الحديث العهد بالسياسة جملة ملفات عن سلفه باولو جينتيلوني بينها المصاعب المالية التي تواجهها شركات على غرار مجموعة «الفا» وشركة «اليطاليا» إلى جانب قمة مجموعة الدول السبع في كندا وقمة مهمة للاتحاد الأوروبي ستعقد نهاية الشهر الجاري ومسألة الهجرة الشائكة.

وتعد الهجرة الملف الذي يشكل مصدر قلق رئيسياً بالنسبة لوزير الداخلية الجديد سالفيني (45 عاماً) وهو زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة والإسلام والذي أعلن الجمعة أنه سيزور صقلية للاطلاع بنفسه على الوضع في نقطة الدخول الأولى إلى أوروبا للاجئين الفارين من الحرب والمجاعة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وبصفته رئيسا للوزراء، سيتحمل كونتي مسؤولية تطبيق برنامج أمني وآخر مناهض للتقشف، وهي بين التعهدات الانتخابية الرئيسية للحزبين الشعبويين.

من جهته، دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى احترام حكومة كونتي الجديدة المشككة بالاتحاد الأوروبي بعدما دعا الإيطاليين في وقت سابق إلى العمل بجد أكثر والكف عن تحميل الاتحاد مسؤولية المشاكل التي تمر بها البلاد.