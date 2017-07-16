ضبط أسلحة وألغام إيرانية في مأرب

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

تمكنت قوات الشرعية من ضبط خلية عسكرية تابعة للانقلابيين بحوزتها أسلحة إيرانية في محافظة مأرب، فيما قتل قيادي حوثي خلال معارك مع الشرعية في جبهة نهم شرق صنعاء، وقتل 5 جنود وجرح آخرون في هجوم شنه مسلحون تابعون لـ«القاعدة» على حاجز للجيش في طريق «العبر» الدولي شرق اليمن.

وأحبطت قوات الشرعية محاولة من قبل الانقلابيين لزعزعة الأمن في منطقة «الجفينة» بمحافظة مأرب، حيث ألقت القبض على ثلاثة عناصر تابعة لميليشيات الحوثي وصالح، ووجدت بحوزتهم ألغاماً وأسلحة إيرانية الصنع، وقد تم تفكيك ألغام إيرانية الصنع في قطاع «النجدة» بمأرب.

وفي السياق، دمر طيران التحالف العربي أمس، مواقع عسكرية مستحدثة للميليشيات الانقلابية في جزيرة «كمران» الاستراتيجية على البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية، إن مقاتلات التحالف العربي شنت 5 غارات جوية على مواقع مختلفة في جزيرة كمران التي لا تبعد كثيراً عن ميناء الصليف.