مواجهات في كشمير بعد مصرع شاب صدمته سيارة عسكرية

سريناجار، الهند(أ ف ب)

أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع وقنابل رذاذ الفلفل لتفريق آلاف المشاركين بجنازة شاب توفي السبت متأثراً بجروحه بعد أن صدمته سيارة لمتطوعين عسكريين في كشمير الهندية. ورد المشاركون في الجنازة برمي الحجارة على رجال الأمن في جولة عنف جديدة في سريناجار المدينة الرئيسية في الإقليم المنقسمة بين الهند وباكستان. وجرح أربعة متظاهرين على الأقل وفق الشرطة وشهود.

وقال المفتش العام للشرطة في كشمير اس. بي. باني «كانت هناك بعض حوادث رمي الحجارة في وسط المدينة لكن عناصرنا مارسوا ضبط النفس واستخدموا أقل قدر من القوة». وتوفي قيصر بهات (21 عاما) في المستشفى بعد أن صدمته أمس الأول سيارة تابعة لقوة متطوعين قرب المسجد المركزي في المدينة خلال تظاهرة احتجاجا على عنف رجال الشرطة.

وأظهر فيديو للحادثة تم تشاركه على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة المتطوعين وهي تصدم المتظاهرين.

وبدا في الفيديو عدد من المتظاهرين وهم يرمون الحجارة على سيارة تتجه نحوهم، ثم لقطات لشابين تحت السيارة وأحدهم يصرخ طالبا النجدة.