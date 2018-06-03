ماتيس يحذر من سياسة «الترهيب» الصينية في البحر الجنوبي

سنغافورة (أ ف ب)
اعتبر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أمس أن تعزيز الصين مواقعها العسكرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ونشر منظومات أسلحة متطورة في المنطقة يهدفان إلى «ترهيب وإكراه» جيرانها.
وأثارت تعليقاته التي أدلى بها خلال قمة أمنية في سنغافورة رداً غاضباً من جنرال صيني انتقد «التصريحات غير المسؤولة» بشأن البحر المتنازع عليه وأصر أن ما تقوم به بكين هو مجرد الدفاع عن أراضيها.
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وقال ماتيس إن بكين نشرت أسلحة تشمل بطاريات صواريخ مضادة للسفن والطائرات وصواريخ أرض-جو وكذلك أنظمة تشويش إلكترونية على جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي أقامت عليها منشآت عسكرية.
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