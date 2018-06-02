مقتل ليبية بهجوم على أجدابيا



تاريخ النشر: الأحد 03 يونيو 2018 بنغازي، طرابلس(وكالات) قتلت فتاة ليبية وجرح 5 من أفراد عائلتها تزامن مرورهم مع هجوم مسلّح استهدف، صباح أمس السبت، بوابة أمنية ومركزاً للشرطة، في منطقة القنان جنوب مدينة أجدابيا شرق ليبيا. وقالت مديرية أمن مدينة أجدابيا في بيان إن «نحو 5 سيارات رباعية الدفع ومسلحة تابعة للجماعات الإرهابية يشتبه في انتمائها لسرايا إرهاب بنغازي، هاجمت أسرة على طريق الكسارات جنوب مدينة أجدابيا، بوابة القنان ممّا أدى لاستشهاد فتاة وإصابة 5 آخرين من أفراد عائلتها». وأحرق المهاجمون مركز الشرطة وعدداً من السيارات التابعة له أثناء الهجوم، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد اشتباكات مع الجيش الليبي. وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعات الإرهابية البوابات الأمنية وتمركزات قوات الجيش بمدينة أجدابيا منذ دحرهم من منطقة الهلال النفطي ومدينة بنغازي.