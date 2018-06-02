الأردن: استمرار الحوار حول ضريبة الدخل

عمان (وكالات)

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أمس، عن توافق الحكومة مع مجلس النقباء على متابعة الحوار حول القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في اجتماعات لاحقة، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر بتعديلات نظام الخدمة المدنية وإقرارها قبل عيد الفطر المقبل». جاء ذلك في ختام اجتماع جمع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مع مجلس النقباء في مجلس النواب أمس تلبية لدعوة رئيس البرلمان الطراونة لبحث مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي أحالته الحكومة مؤخراً إلى مجلس النواب.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، إن الحكومة حريصة على إدامة الحوار وصولا إلى تفاهمات حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل بما يحمي الطبقتين الفقيرة والوسطى، ويحقق توافق جميع الجهات. ولفت الملقي إلى إنجاز 70 بالمئة من البرنامج الإصلاحي، وأنه في حال إقرار القانون المعدل نكون انهينا البرنامج تمهيداً للعبور إلى بر الأمان منتصف العام المقبل. وأشار إلى إجراءات دستورية فيما يتعلق بالتشريعات، موضحاً أن إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني موافقة المجلس على مشروع القانون أو جزء منه أو مادة فيه، فالمجلس سيد نفسه.

ودعت مديرية الأمن العام أمس، إلى احترام القانون والابتعاد عن الأعمال التخريبية والحفاظ على سلمية الاحتجاجات والاعتصامات في مختلف المدن الأردنية. وقالت المديرية في بيان صحفي إنها تعاملت خلال الساعات الماضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مع العديد من الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في مختلف المحافظات الأردنية وكفلت للمشاركين فيها حرية التعبير. وأكدت التزامها في هذا النهج عند التعامل مع الاعتصامات والاحتجاجات السلمية وفق أحكام القانون «ما لم تخرج عن سلميتها والانتقال لأعمال التخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإغلاق الطرق وتعطيل حركة السير والحياة الطبيعية».

وشددت على أنها لن تتهاون وستتعامل «بالحزم والقوة» مع حالات التجاوز على القانون والتخريب وقطع الطرق والتعدي على رجال الأمن العام والدرك.