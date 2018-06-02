اتحاد الكتاب العرب يحيي موقف الكويت

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، بيانًا حيَّا فيه الموقف العروبي الواضح والمبدئي، الذي تتخذه دولة الكويت الشقيقة، من خلالها تواجدها الراهن في مجلس الأمن الدولي وتمثيلها العرب خير تمثيل، تجاه القضية الفلسطينية، ومناصرتها للحق التاريخي المشروع للشعب الفلسطيني، الذي اغتصبت العصابات الصهيونية أرضه في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع، وفي حماية، القوى الدولية الكبرى، وشردت مواطنيه في بقاع الأرض جميعًا.

وقال حبيب الصايغ، إن الأدباء والكتاب العرب إذ يحيُّون ويثمنون هذا الموقف الكويتي العروبي المشرف، ليبدون -مجددا- استغرابهم الشديد، ويعبرون بأشد العبارات وضوحا وقوة، عن استهجان الاتحاد العام، والاتحادات العربية المنضوية تحت لوائه، للموقف الأميركي المتعجرف والمتجاهل لحق الشعب الفلسطيني في التحرر، وفي الحياة الكريمة على أرضه، خصوصًا استخدام الإدارة الأميركية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته دولة الكويت إلى مجلس الأمن الدولي بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق الواقع تحت الاحتلال، تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن نفسه.