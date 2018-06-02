ساسي جبيل (تونس)
عاد الحديث في تونس حول استغلال قطر هشاشة الأوضاع الأمنية، في البلاد خلال الأعوام الأولى ما بعد انتفاضة 14 يناير 2011 والتدخل في الشأن الداخلي، من خلال بعث عشرات الجمعيات التي تنشط في العلن تحت عنوان خيري، وفي السر تعمل على ضخ تمويلات مالية إلى الخلايا الإرهابية، ونقل الآلاف من الشباب إلى بؤر التوتر مثل ليبيا وسوريا.
وأكدت مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، أن أكثر من 80 جمعية خيرية تونسية تتلقى دعماً مالياً من قطر، من بين 156 جمعية ناشطة في البلاد، لخدمة أجندات سياسية محددة، تصب كلها في صالح نظام «الحمدين»، سواء على مستوى تلميع الصورة في الظاهر أو لدعم الإرهاب في الباطن.
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وأوضحت أن تقارير أمنية وأخرى مالية صادرة عن اللجنة المالية التونسية كشفت أن الجمعيات التي اتخذت من العمل الخيري غطاء لنشاطها ساهمت في تمويل ونقل نحو 6000 شاب وفتاة إلى كل من العراق وسوريا، وليبيا، ليلتحقوا بإرهابيي «داعش».
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