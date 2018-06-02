موناكو تموّل برنامج نقل لاجئين سوريين من لبنان إلى إيطاليا

روما (وكالات)

أعلنت سلطات موناكو أنها ستقدم مساعدة مالية على مدى 3 سنوات لدعم «الممر الإنساني» الذي وضعته جمعية «سانت ايجيديو» الكاثوليكية لنقل لاجئين سوريين من لبنان إلى إيطاليا، وأوضحت حكومة الإمارة، المعروفة بالملاذات الضريبية وصغر مساحتها والتي تستقبل نحو 50 لاجئاً، أنها ستقدم مساعدة مالية تبلغ قيمتها نصف مليون يورو حتى يناير 2021.

وبدأ برنامج جمعية «سانت ايجيديو» في فبراير 2016 على أن يستفيد منه لاجئون سوريون في لبنان واتسع ليشمل إحضار إريتريين لجأوا إلى إثيوبيا. وسمح البرنامج، الذي أطلقته جمعية «سانت ايجيدو» بالتعاون من اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا، بوصول نحو ألف لاجئ سوري من لبنان.