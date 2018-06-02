«داعش» يعدم أسرة عراقية من 12 شخصاً

باسل الخطيب، سرمد الطويل، وكالات (بغداد، أربيل)

أعلن مصدر أمني عراقي في قيادة شرطة صلاح الدين أمس، مقتل 12 شخصاً من عائلة واحدة غربي قضاء بلد (شمال بغداد). وقال المصدر إن مسلحين من «داعش» هاجموا صباح أمس، منزل عائلة في منطقة الفرحاتية غربي قضاء بلد فقتلوا 12 شخصاً هم الأم والأب وثلاث نساء وثلاثة أطفال و4 شبان، فيما نجا رضيع عمره 6 أشهر بعد إصابته بطلق ناري، موضحاً أن العائلة عادت مؤخراً إلى دارها بعد نزوح استمر 4 أعوام. ويسيطر على المنطقة، وهي زراعية تتباعد فيها الدور السكنية، ميليشيات «الحشد الشعبي»، فيما تتواجد قوات الشرطة في المناطق القريبة من طريق «بغداد - الموصل» الذي يمر عبرها. وأشار المصدر إلى أن قوات من الشرطة المحلية والاتحادية توجهت إلى المنطقة منذ الصباح، وأغلقت المنافذ المؤدية إليها، وباشرت تحقيقاتها للتوصل إلى الفاعلين. وقال المواطن خضير علي من ساكني المنطقة إنهم «سمعوا إطلاق نار في جهة مسكن العائلة، لكنهم لم يتمكنوا من الخروج إلى المكان بسبب بعده عنهم، ولخشيتهم من المساءلة القانونية، حيث يفرض حظر تجوال شبه رسمي في المنطقة التي تشتهر بالزراعة».

إلى ذلك، أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين أمس، عن مقتل 4 من عناصر الشرطة في انفجار عبوة ناسفة غرب قضاء الشرقاط. وقال المصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت فجر السبت على عجلة تابعة للشرطة العراقية في قرية العيثة غربي قضاء الشرقاط، ما أسفر عن مقتل 4 من رجال شرطة». وتشهد مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين تفجيرات وهجمات مسلحة ينفذها عناصر «داعش».

في غضون ذلك، باشرت القوات الأمنية الكردية، عملية عسكرية في مناطق قريبة من جبال حمرين لتطهيرها من مسلحي «داعش»، وقال مصدر عسكري، إن قوة من البيشمركة والأسايش بدأت بعمليات مداهمات وتعقب للخلايا النائمة في المناطق القريبة من «كفري وكالار» المتصلة بجبال حمرين وقضاء طوزخورماتو، مشيراً إلى أن العملية جاءت بعد تحذيرات من تمدد العناصر الإرهابية داخل إقليم كردستان بعد العمليات التي قاموا بها بالمناطق القريبة مؤخراً.