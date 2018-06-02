تركيا: تحييد 15 مسلحاً كردياً في البلاد وشمالي العراق



تاريخ النشر: الأحد 03 يونيو 2018 أنقرة (د ب ا) أعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس، تحييد 15 مسلحاً في غارات جوية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصفه الحكومة التركية بأنه «منظمة إرهابية»، جنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق. وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان، إن مقاتلاتها شنت غارات ضد «بي كيه كيه» في ولايتي «سيعرت وتونج إيلي» جنوبي شرقي البلاد، ومنطقة «هاكورك» شمالي العراق، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية. وأشار البيان إلى أن الغارات الجوية التي جرت أمس الأول والأمس، أسفرت عن تحييد 15 مسلحاً من الحزب. وفقاً للأناضول.