«هوليوود» تحتفل باليوم الوطني لـ «حلوى الدونت»

هوليوود (رويترز)

احتفل مواطنون في جميع أنحاء الولايات المتحدة باليوم الوطني لـ«حلوى الدونت»، أمس الأول، ولكن الاحتفال في هوليوود اكتسب طابع «المسابقة»، من خلال المنافسة على التهام أكبر عدد من قطع الحلوى، كان هدف المتنافسين تحطيم الرقم القياسي العالمي السابق، وهو التهام 55 قطعة دونت في ثماني دقائق، والمسجل باسم جوي تشستنت الذي غاب عن مسابقة العام الحالي.

وفاز بالمسابقة هذا العام ماثيو ستوني، ولكنه لم يتناول سوى 48 قطعة من حلوى الدونت، وتعلل بمشاكل تعرض لها في الليلة السابقة على المسابقة، قائلاً: «عانيت من نزف في الأنف، والهواء كان جافاً في غرفتي.. بذلت قصارى جهدي كي أفوز، وإن كنت لم أحقق رقماً قياسياً جديداً».

وإن كانت السعادة بالفوز قد بدت على وجه ستوني، فإن الألم بدا على وجوه بقية المتسابقين بعد نهاية المنافسة، لأنهم على الأرجح لن يحظوا بهذه الكميات من حلوى الدونت مرة أخرى حتى موعد مسابقة العام المقبل.