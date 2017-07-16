%90 من المتسوقين الألمان عبر الإنترنت يستخدمون «أمازون»

دوسلدورف (د ب أ)
أظهر استطلاع حديث أن شركة التجارة الإلكترونية الأميركية الشهيرة «أمازون» غيرت سلوك التسوق لدى لألمان.
وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات الإدارية برايس ووترهاوس كوبرز «بي دابليو سي» أن نحو 90% من المتسوقين الألمان عبر الإنترنت يتسوقون حاليا لدى شركة «أمازون» الرائدة في السوق.
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وبحسب دراسة شركة «بي دابليو سي»، فإن نسبة عملاء أمازون بين المتسوقين عبر الإنترنت تزيد عن ألمانيا فقط في اليابان وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.
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جدير بالذكر أن دراسة شركة برايس ووترهاوس كوبرز تحت اسم «إجمالي البيع بالتجزئة 2017» شملت نحو 25 ألف متسوق عبر الإنترنت في 29 دولة، من بينهم 1004 في ألمانيا.