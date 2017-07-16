%90 من المتسوقين الألمان عبر الإنترنت يستخدمون «أمازون»

دوسلدورف (د ب أ)

أظهر استطلاع حديث أن شركة التجارة الإلكترونية الأميركية الشهيرة «أمازون» غيرت سلوك التسوق لدى لألمان.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات الإدارية برايس ووترهاوس كوبرز «بي دابليو سي» أن نحو 90% من المتسوقين الألمان عبر الإنترنت يتسوقون حاليا لدى شركة «أمازون» الرائدة في السوق.

وأوضح نحو ثلث من شاركوا في الاستطلاع أنهم ينفقون نقودا أقل في مراكز البيع بالتجزئة بسبب التسوق لدى شركة أمازون العملاقة. وبذلك يندرج الألمان ضمن أفضل العملاء على مستوى العالم بالنسبة لأمازون.

وبحسب دراسة شركة «بي دابليو سي»، فإن نسبة عملاء أمازون بين المتسوقين عبر الإنترنت تزيد عن ألمانيا فقط في اليابان وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.

ولم يعد موقع «أمازون» مقتصرا على التسوق فحسب بالنسبة لكثير من العملاء، إذ أوضح قرابة نصف المتسوقين الألمان أنهم يستخدمون الصفحات حاليا كمحرك بحث عن منتجات ولمقارنات الأسعار.

جدير بالذكر أن دراسة شركة برايس ووترهاوس كوبرز تحت اسم «إجمالي البيع بالتجزئة 2017» شملت نحو 25 ألف متسوق عبر الإنترنت في 29 دولة، من بينهم 1004 في ألمانيا.