لينكون تفوز بلقب «السيارة الأكثر أماناً»



تاريخ النشر: الإثنين 17 يوليو 2017 دبي (الاتحاد) حصدت‭ ‬لينكون ‬كونتيننتال ‬2017 ‬أعلى ‬جائزة ‬من ‬معهد ‬التأمين ‬لسلامة ‬الطرق ‬السريعة ‬في ‬الولايات ‬المتحدة، ‬حيث ‬فازت ‬سيارة ‬السيدان بلقب «‬السيارة ‬الأكثر ‬أماناً ‬بلس». ‬واستكمالاً ‬للنجاح ‬الذي ‬حققته ‬كونتيننتال، ‬فازت ‬لينكون «‬MKZ»، و«MKX» ‬بلقب ‬السيارة ‬الأكثر ‬أماناً ‬كل ‬عن ‬فئتها. وحصل النظام المساعد لما قبل التصادم الذي يعمل مع نظام رصد المشاة في مركبات لينكون على تصنيف متفوق. ويستخدم النظام الذي تمّ تصميمه للحد من شدة الاصطدام الأمامي وتجنبه في بعض الحالات، بما في ذلك حوادث المشاة، كاميرا وتكنولوجيا الرادار لتحذير السائق من الاصطدام. وإذا لم يستجب السائق في الوقت المناسب، يقوم النظام تلقائياً بتشغيل مكابح المركبة.