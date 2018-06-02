محمد حامد (دبي)
على الرغم من اقتراب حمى مونديال روسيا 2018 من السيطرة المطلقة على المشهد الكروي العالمي، ومفاجأة زيدان المدوية بالرحيل المفاجئ عن تدريب الريال، إلا أن تتويج «ريال زيدان» بدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، لا يزال يشغل حيزاً من تفكير الملايين من عشاق الكرة العالمية، فالحدث أكبر من أن يتم تجاوزه والانشغال سريعاً بحدث كروي آخر.
«ريال زيدان» أصبح واحداً من أعظم الكيانات الكروية في التاريخ الأوروبي، ووفقاً لرؤية أندرو ريتشاردسون الذي كتب عبر صحيفة «الصن» اللندنية، فإن هذا الفريق دخل التاريخ إلى جوار إياكس السبيعينيات، وميلان ساكي، وإنتر الستينيات، وريال الخمسينيات، ومع كل هؤلاء بارسا جوارديولا، بالنظر إلى الكيانات الكروية المذكورة، فإن الأمر لا يتعلق بالفوز بدوري الأبطال أكثر من مرة في غضون 3 إلى 5 سنوات فقط، بل إن للأمر علاقة بالمدرسة الكروية التي قامت على أكتاف هذه الأندية في الفترات المذكورة.
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«بيب تيم» فاز بدوري الأبطال عامي 2008 و2011، وحقق سداسية تاريخية عام 2009، وجذب العالم بـ «التيكي تاكا»، وهو فن تحويل المنافس إلى مشاهد، فيما توهج «ريال زيدان» بكرة قدم أكثر توازناً تمزج الصرامة الدفاعية بالإبداع الهجومي، ليحقق دوري الأبطال 3 مرات متتالية في إنجاز تاريخي مبهر.
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